Krefeld. Bereits am Montag hat die Polizei bei einer größer angelegten Kontrollaktion in Krefeld-Forstwald die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrolliert. Dabei hat sie 95 Fahrzeuge gemessen, die deutlich zu schnell unterwegs waren.

Zwischen 16:45 Uhr und 20:40 Uhr haben die Beamten die Geschwindigkeiten von insgesamt 570 Fahrzeugen an der Plückertzstraße, Höhe Bellenweg, gemessen. Bei der kontrollierten Stelle handelt es sich um einen Schulweg, der auch in der Ferienzeit von vielen Kindern, Jugendlichen, Radfahrern, Fußgängern, Reitern oder Hundebesitzern gekreuzt wird. Während der Kontrollaktion waren 95 Fahrzeugführer deutlich zu schnell unterwegs. 13 von ihnen sogar so schnell, dass sie nun ein Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg erwartet.

Eine BMW-Fahrerin wurde mit 64 km/h gemessen. Damit war die Fahrerin mehr als doppelt so schnell unterwegs, wie an dieser Tempo-30-Zone erlaubt. Auf die Fahrerin warten nun ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot.