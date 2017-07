Selten hat man die planungspolitischen Sprecher der beiden großen Fraktionen so einig gesehen, wie bei der Vorstellung der Entwürfe für das Neubaugebiet Fischeln-Südwest. Keine Scharmützel über Gestaltungsvorschläge, ökologische Aspekte oder den Anteil von Geschosswohnungsbau, Einfamilienhäusern und Doppelhaushälften. Dafür der gemeinsame Wunsch, ein hochwertiges Neubaugebiet weitestgehend aus einem architektonischen Guss zu bauen, in dem auch Familien mit geringerem Einkommen in einem Teil öffentlich geförderter Wohnungen ein bezahlbares Zuhause finden.

Die Zeit drängt. Laut Stadtverwaltung fehlen in der Stadt Krefeld bis 2020 rund 6500 Wohneinheiten. Um die auf vielfältige Weise zu schaffen, braucht es Einigkeit. Das ist der erste Schritt.