Krefeld. Der Kommunalbetrieb Krefeld bleibt am Donnerstag, 28. September, geschlossen. Im Notfall ist der Kommunalbetrieb Krefeld an diesem Tage telefonisch in der Zeit von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr unter 864501 erreichbar.

Die IG Bau geht davon aus, dass ein Großteil der zwischen 1960 und 1979 in Krefeld entstandenen 14 000 Wohngebäude asbestbelastet sind. „Wir brauchen eine Sanierungs- und Abwrackprämie für Asbest“, fordert deshalb die Bezirkschefin der Gewerkschaft, Doris Jetten. Zwar sei der Bau mit Asbestfaser seit 1993 verboten. Der heimische Altbaubestand berge allerdings Risiken. „Hausbesitzer schrecken bislang oft vor den hohen Kosten der Entsorgung zurück. Damit bleibt das Problem auch 30 Jahre nach dem Asbest-Boom aktuell“, sagt Jetten. Das Material finde sich dabei nicht nur unter Linoleum-Böden und auf Schuppendächern, sondern auch unter älteren Fliesen, in Nachtspeicheröfen oder im Wandputz. „Wer sich für eine Sanierung entscheidet, kann zwar Fördermittel bei der KfW-Bank bekommen. Doch auf der teuren Asbest-Entsorgung bleibt der Hausbesitzer meist sitzen“, so Jetten, die deshalb mehr staatliche Förderung fordert.