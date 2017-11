Ein weiterer Fall von Kohlenmonoxid: Ein Mann wurde wegen einer Vergiftung mit dem Gas in die Uniklinik Düsseldorf gebracht.

Krefeld. Alle Gäste einer Shisha-Bar an der Rheinstraße sind am vergangenen Samstag gegen 23.30 Uhr auf Kohlenmonoxid-Vergiftung getestet worden. Hintergrund war ein Rettungseinsatz eine halbe Stunde zuvor im McDonald’s an der Rheinstraße. Laut Feuerwehr hatten dort Gäste über Übelkeit geklagt. Bei drei Männern und einer Frau (alle 19 Jahre alt) hätten Rettungssanitäter bei der Routineuntersuchung auf Kohlenmonoxid erhöhte Werte festgestellt. Bei einem Betroffenen war die Belastung nach Angaben eines Feuerwehrsprechers so hoch, dass er sofort in die Universitätsklinik Düsseldorf gebracht wurde, um dort in einer Druckkabine behandelt zu werden und das hochgiftige Gas aus dem Körper zu bekommen. Der Rest der Gruppe wurde in eine Krefelder Klinik gebracht.

Insgesamt hatten fünf von 37 Gästen erhöhte Werte

Wie sich bei der Befragung der Gruppe herausstellte, waren alle vier Wachtendonker mit erhöhten Kohlenmonoxid-Werten und eine weitere 19-Jährige zuvor in der hundert Meter entfernten Shisha-Bar „Bless“ gewesen. Beim gemeinsamen Einsatz von Polizei und Feuerwehrkräften wurden die Räume auf Kohlenmonoxid getestet. Bei der Untersuchung von 37 Gästen beziehungsweise Mitarbeitern gab es allerdings nur in einem weiteren Fall noch einmal erhöhte Kohlenmonoxidwerte. Hier lag der Anteil von Kohlenmonoxid an der Atemluft – gemessen durch Pusten in ein spezielles Gerät – bei 17 Parts per Million (PPM, also Millionsteln). Der Grenzwert liegt bei 20 PPM. Bei den weiteren Gästen lagen die Werte lediglich bei drei oder vier.

In Absprache der Einsatzkräfte mit dem Eigentümer wurde die Shisha-Bar für das Wochenende geschlossen. Am heutigen Montag soll das Ordnungsamt prüfen, ob weitere Schritte notwendig sind. Meist sei in Fällen von Kohlenmonoxid-Vergiftung die Be- und Entlüftung das Problem, sagte gestern Brandamtsrat Georg Bremus vom B-Dienst der Krefelder Feuerwehr.

Samir Scharefi, Inhaber der Shisha-Bar „Bless“, kann sich den Vorfall nicht erklären. Er sorge immer für genügend frische Luft.

Der Betreiber der Shisha-Bar, Samir Scharefi, kann sich den Vorfall nicht erklären. „So etwas ist mir noch nie passiert“, sagt der 26-Jährige, der seit drei Jahren eine ähnliche Bar in Kempen betreibt. „Ich verstehe nicht, wie das ausgerechnet uns passiert sein soll.“ Er sorge immer für „genügend saubere Luft“. Der eine erhöhte Wert, der bei den in der Bar Verbliebenen gemessen worden sei, beträfe einen Mitarbeiter. „Der hatte bei dem Einsatz 15 Minuten lang unseren Vorbereitungsraum für die Shishas nicht verlassen dürfen, da ist das kein Wunder, dass er einen erhöhten Wert hat“, so Scharefi. Dass bei der Vierer-Gruppe im McDonald’s erhöhte Werte gefunden wurden, könne er sich nur so erklären, dass sie am Tag nicht genug gegessen und getrunken hätten.