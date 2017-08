Krefeld. Die Königsburg steht kurz vor dem Verkauf. Das bestätigte Miteigentümer und Betreiber Volko Herdick am vergangenen Mittwoch. Im Gespräch mit der WZ sagte Herdick, der auch die Rennbahn-Gastronomie betreibt, dass das Gebäude nach Plänen eines möglichen Käufers abgerissen werden könnte.

Ende August steigt das letzte Party-Wochenende

Jetzt wird bei Facebook mit einem stimmungsvollen Video für das letzte Party-Wochenende in der legendären Großraumdisco geworben. Am letzten Wochenende im August soll das Gebäude an der Königstraße ein letztes Mal zur "Königin der Nacht" werden. Dann steigt das "Closing Weekend", ist in dem Beitrag zu lesen. Das passende Video dazu stimmt mit vielen Impressionen schon mal auf die letzte Party ein. pasch