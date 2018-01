Parkplätze statt Königsburg: Auf diese Nachricht hat die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit Unverständnis reagiert.

Krefeld. Parkplätze statt Königsburg: Auf diese Nachricht hat die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit Unverständnis reagiert. „Dass dieses Gebäude im Sinne seiner eigentlichen Bestimmung künftig nicht mehr genutzt werden kann, ist bedauerlich, doch möglicherweise nicht zu ändern“, sagte die Fraktionsvorsitzende Heidi Matthias. Nun aber einen Abriss zu erwägen, um auf der so entstandenen Brachfläche einen Parkplatz auszuweisen, sei – wenn überhaupt – nur für eine kurze Übergangszeit akzeptabel. Matthias halte es für sinnvoll, einen Käufer zu finden, der bereit wäre, in ein Mehrfamilienhaus an dieser Stelle zu investieren – ein Parkplatz sei überflüssig.