Krefeld. Obwohl es Dienstag nicht sommerlich heiß war, kam ein Autofahrer an der Aral Tankstelle an der Kölner Straße ganz schön ins Schwitzen. Als er Flüssiggas tanken wollte, zog sich am Tankstutzen das Rückschlagventil nicht zurück. Das führte dazu, dass Gas unaufhaltsam auswich. Da der Tankwart das Gas nicht abstellen konnte, rief er die Feuerwehr. Die sperrte das Gebiet weiträumig ab. Bei Messungen stellten die Einsatzkräfte aber fest, dass aufgrund der niedrigen Werte keine Explosions-Gefahr bestand. 30 bis 45 Minuten ging auf der Kölnerstraße nichts mehr. Das Gas wurde letztendlich abgedreht.