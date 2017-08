Dafür geht es mit der Grabeskirche voran. Ganz frisch ist die Baugenehmigung da. Seit Montag sind die Mitarbeiter einer Viersener Gerüstbau-Firma an der Front von St. Elisabeth und der Seite zum Mönchsfriedhof im Einsatz. Danach wird zuerst am Dach und am Blitzschutz gearbeitet und gleichzeitig werden auf der Innenhofseite Mauerfugen neu gefüllt.

Es gibt inzwischen einen Vorentwurf der Grabeskirchen-Architekten Willi Theelen und Monika Aulbur, der bis zu 2000 neue Urnengrabstätten sowie Büros vorsieht. Allerdings eben nicht, wie es zwischendurch in Gedankenspielen einmal denkbar schien, in Teilen des Klosters. „Erhalten bliebe nur der Innenhof, der auch schon den Mönchen zur Ruhe gedient hat“, erklärt Gerndt. Der Vorentwurf ist nun Teil einer planrechtlichen Bauvoranfrage, die derzeit von der Stadt geprüft wird. Sie soll klären, ob ein neuer Kreuzgang errichtet werden dürfte.

Krefeld. Das Kapuzinerkloster an der Hülser Straße wird abgerissen. So viel steht fest, auch wenn die Gespräche zwischen Vertretern der Firma Siempelkamp als der jetzigen Besitzerin des Grundstücks und der Gebäude und den Sprechern der katholischen Pfarre Heiligste Dreifaltigkeit als den Verantwortlichen für die geplante Grabeskirche in der ehemaligen Klosterkirche St. Elisabeth von Thüringen weiterlaufen.

Am Turm an der Kirchenrückseite, in dem auch das Treppenhaus ist, sollen fast 40 Fenster ersetzt werden. Die Fensterbauer haben bereits alles vermessen und stellen die Fenster gerade her. Gerndt geht davon aus, dass wahrscheinlich alle Gewerke innerhalb von drei Monaten fertig sein werden.

Mit den für den Innenumbau nötigen Abbrucharbeiten in dem Gotteshaus aus dem Jahr 1951 soll es dann am 4. September losgehen. Der beauftragte Bauunternehmer wird die Kanzel entfernen, Durchbrüche von der Kirche in den Kreuzgang schaffen und dafür sorgen, dass nur noch zwei Niveaus vorhanden sind – eines für den Gottesdienstbereich und eines für das Kirchenschiff. Wenn die Heizungsbauer dann die zusätzlichen Kanäle für die Heizung ergänzt haben, geht es an die neue Bodenplatte, die dem Gewicht der Kuben, in denen die Urnen-Grabstätten untergebracht sind, standhalten muss.

In der Kirche soll Platz für mindestens 2400 Urnen geschaffen werden – mehr als 290 Reservierungen gibt es bereits. Ursprünglich war einmal geplant, die Grabeskirche an Allerheiligen 2016 zu eröffnen, dann an Ostern 2017, dann im Dezember dieses Jahres. Ob dieser letzte Termin zu halten ist, ist aktuell nicht klar. „Eine Veranstaltung an Weihnachten wäre natürlich schön, aber es muss sich in den kommenden Monaten erst noch zeigen, was möglich ist und was nicht“, sagt Gerndt zum jetzigen Stand.