Das strahlende Wetter hat für eine sehr gut besuchte Saisoneröffnung der Schwimmvereinigung Krefeld (SVK) 1972 gesorgt. Alleine am Samstag kamen nach Angaben des Vereinsvorsitzenden Werner Gottschalk 800 Männer, Frauen und Kinder. Am Sonntag waren es noch einmal „zwischen 500 und 600“. Schlagartig viel Platz hatten die Sportler, die erst am gestrigen Nachmittag kamen. „Ein paar Regentropfen und etwas Donner haben schnell alles verändert“, so Gottschalk. Bis Anfang Oktober bleiben Becken und Badgelände an der Palmstraße nun offen. Insgesamt hat die SVK etwas unter 5000 Mitglieder – bei 5000 liegt eine selbst festgelegte Höchstgrenze –, dazu gehören knapp 2000 Jugendliche. „Bei den Neuaufnahmen liegt der Schwerpunkt vor allem bei jungen Familien“, sagt Gottschalk. Weil ein Großteil der Mitglieder – 85 Prozent wohnen in einem Umkreis von 1,7 Kilometern um das Vereinsgelände – mit dem Rad komme, hätten sich die Verantwortlichen Gedanken um die Abstellflächen gemacht. „Die modernen Fahrradanhänger, mit denen man Kinder mitnimmt, brauchen viel Platz, Wir haben nun eine Extrafläche dafür vorgesehen“, berichtet Gottschalk über das Freibadareal, das werktags von 6 bis 22 Uhr, am Wochenende von 8 bis 20 Uhr geöffnet ist (die Gastronomie länger). Foto: Jochmann