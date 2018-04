Nadine Stephan erläutert es: „Es ist in manchen Geschäften bereits möglich, seine Sparkassen-Karte nur an das Zahlungsgerät zu halten, um zu bezahlen. Ohne das Eingeben des Pins und ohne die Unterschrift. Bei den neuen Karten funktioniert dies durch ein dem Wlan-Symbol ähnliches Zeichen. Ältere Modelle müssen den goldenen, kleinen Chip auf der Karte zuvor mit Guthaben aufladen.“

Nadine Stephan ist Auszubildende der Sparkasse und berät über die digitalen Angebote des Geldinstitutes in der Aha- Filiale am Krefelder Ostwall. Mit der Geldkarte des Instituts ist es zum Beispiel möglich, an einem entsprechend ausgerüsteten Kaffeeautomaten bargeldlos und einfach einen Kaffee zu ordern. (abi)

Viele Banken bieten moderne, bargeldlose Zahlungsmethoden an. Die WZ hat die neuen Systeme in Krefeld unter die Lupe genommen.

Neben diesen und noch vielen weiteren Funktionen lassen sich über die App und online Kontoauszüge einsehen, bei Verlust die Karte sperren und mit eingeschaltetem Standort die nächsten Filialen oder Bankautomaten orten lassen.

Die Volksbank hat zeitgleich zur Sparkasse eine ähnliche Aktion wie das Kwitten gestartet. Diese nennt sich „Geld senden und anfordern.“ Außerdem bietet sie mit ihrer Banking-App viele der Funktionen, die die Sparkassen-App beinhaltet, ebenfalls an. Darunter fällt auch die kontaktlose Bezahlfunktion bei Girokarten. Online stellt die Volksbank eine Bezahlmethode großer, deutscher Finanzinstitute zur Verfügung - „paydirekt“. Dabei stützt sich die Bank vor allem auf ihre hohen Sicherheitsvorkehrungen. Die Postbank habe laut Beratungsservice „das sicherste Online-Banking System. Wir bieten eigentlich alles an, also denselben Service wie in der Filiale.“ Sie stellt neben einigen der genannten Optionen auch das „Best Sign“-Überweisen bereit, wobei der Kunde sich ein Endgerät kauft und sich dort anmelden muss. Auch die Deutsche Bank hat einiges zu bieten. Neben Auslands- und Terminüberweisungen kann der Kunde über die Deutsche Bank-App Produkte kaufen. Dazu gehören beispielsweise Gutscheinkarten. Einen großen Vorteil bietet die Sammelüberweisung, denn mit dieser kann man verschiedenste Überweisungen zusammenfassen und gebündelt versenden. Als erste Banking App wurde die App der Deutschen Bank übrigens mit dem Red Dot Award ausgezeichnet.