Krefeld. Vier Rinder nutzten am Mittwochnachmittag ihre Chance und machten einen kleinen Ausflug auf dem Nordwall in Krefeld.

Ein Mann hatte die Tiere bei einer Auktion ersteigert und transportierte diese in einem Anhänger. Als er gegen 16:45 Uhr mit seinem PKW und dem Anhänger an der Kreuzung am Amtsgericht halten musste, entwichen vier der sechs Rinder, weil die Seitentür des Anhängers nicht ordnungsgemäß verschlossen war, teilte die Polizei mit.

Mit Unterstützung der Beamten fing der Besitzer die Tiere wieder ein und trieb sie zurück in den Transporter. Der Nordwall war für die Dauer des Polizeieinsatzes gesperrt. red