40 Besucher sind der Einladung der WZ zu einem Diskussionsabend im Jazzkeller gefolgt. Vor Ort geht es um Dreck, Überfälle und Leerstände – und mögliche Lösungsansätze.

Krefeld. Bernard Bosil hat sich eigentlich vorgenommen, dem Diskussionsabend der WZ zum Leben in der Innenstadt nur zu lauschen. Doch als es im Rahmen der Kampagne „Krefeld hautnah“ um das Thema Sicherheit in Stadtmitte geht, greift der Besitzer des Jazzkellers selbst zum Mikrofon. „Rund um den Behnischbau wird hier täglich gerast. Die Autofahrer donnern hier mit Tempo 50 entlang, da hören Sie die Steinplatten hier bei uns im Jazzkeller beben – selbst wenn parallel ein Konzert stattfindet“, beschwert sich Bosil. Es wird schnell klar, das Thema Sicherheit bewegt viele der rund 40 Gäste, die am Dienstagabend zur WZ-Veranstaltung in den kultigen Jazzkeller gekommen sind. „Ich gebe auch zu, ich bin früher gerne nach der Arbeit die acht Minuten nach Hause gelaufen“, berichtet Bosil. Doch seit vier Jahren bevorzuge er das Fahrrad. Der Grund? „Hier gab es irgendwann jede Nacht Überfälle. Auf dem Rad bin ich schneller weg“, sagt er.

Sicherheit ist ein großes Thema

Mulmig ist auch Pia Ludwig zumute, die erklärt, aus Stadtmitte wegziehen zu wollen, da sie sich als junge Frau abends auf der Straße nicht mehr sicher genug fühle. „Man wir dauernd angemacht als Frau. Dabei würde ich gerne in der Innenstadt wohnen bleiben, weil die Mieten hier so günstig sind“, sagt sie. Eine Steilvorlage für Michael Heß.

Der Geschäftsführer von Haus und Grund in Krefeld ist einer von fünf Podiumsgästen, die mit WZ-Redaktionsleiter Michael Passon auf der kleinen Bühne im Jazzkeller diskutieren. „Während in anderen Städten die Innenstadt das teuerste Pflaster ist, beobachten wir seit Jahren einen Abwärtstrend in der Krefelder City“, erklärt Heß. Nach zwei Jahren Anlaufzeit sei jetzt immerhin der Arbeitskreis „Wohnen“ für die Innenstadt ins Leben gerufen worden. „Die Hausbesitzer in der Innenstadt müssen schnellstmöglich unterstützt werden“, fordert Heß. Viele der anwesenden Gäste wohnen selber in der Innenstadt und stimmen ihm kopfnickend zu.

Freies W-Lan ist für die Innenstadt Pflicht

Zustimmung gibt es auch für Ercüment Ak und seine unverhohlene Aussage, dass freies W-Lan für eine Innenstadt Pflicht sei. Klare Kante bezieht der Geschäftsführer von Sinn & Leffers auch zum Streitthema Parkplätze. Die Anzahl an Parkplätzen in der City reiche vollkommen aus. „Viel wichtiger wird es in Zukunft sein, dass wir etwas gegen den Leerstand tun und dabei nicht nur 08/15-Läden ins Zentrum holen“, verlangt Ak. Zum Thema Parkplätze hat Gerda Schnell noch einen Einwand. „Ich habe auf dem Weg hierhin 15 Falschparker fotografiert. Auf der Rheinstraße und der Carl-Wilhelm-Straße – das Problem ist schlimm“, berichtet die Bezirksvorsteherin. Ihrer Ansicht nach müsse die Polizei viel zu häufig Aufgaben des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) übernehmen. Der gleichen Ansicht ist auch Siegfried Leigraf. „Der KOD ist nicht mehr sichtbar in der Innenstadt. Vor einigen Jahren war das noch anders.“

Politiker entscheiden, wie oft Straßen und Plätze gereinigt werden