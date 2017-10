Samstag zum letzten Mal in diesem Jahr auf dem Sprödentalplatz.

Der letzte Trödelmarkt in diesem Jahr unter dem Motto „Kitsch, Kunst & Co.“ auf dem Sprödentalplatz in Krefeld findet am kommenden Samstag, 21. Oktober, statt. Neuwaren sind auch weiterhin nicht erlaubt.

Der Vorverkauf für Trödelstände läuft in der Servicestelle des Fachbereichs Zentraler Finanzservice und Liegenschaften, Petersstraße 9 (Hofeingang), am Donnerstag 19. Oktober, von 15 bis 18 Uhr. Die Standgebühr für die Asphalt- und Rasen-Schotterplätze sowie für die selbst abgesteckten Plätze am Rand beträgt jeweils 35 Euro. Die nicht nummerierten Rasenplätze entlang der Umzäunung des Sprödentalplatzes dürfen am Freitag ab 9 Uhr vor Ort mit Holzpflöcken und Kordelband abgesteckt werden.

Von Freitagabend, 18 Uhr, bis Samstagmorgen um 6 Uhr ist der Sprödentalplatz gesperrt. Ein Befahren des Platzes und der Aufbau der Trödelmarktstände sind in diesem Zeitraum nicht möglich.

Am Morgen des Marktes wird der Sprödentalplatz ab 6 Uhr geöffnet. Bis 8 Uhr können die Trödelstände dann aufgebaut werden. Informationen über den Trödelmarkt sind auch telefonisch abrufbar per Bandansage unter der Rufnummer 36601865 oder im Internet zu finden unter:

www.krefeld.de/kitschkunstundco