Pascal und Rebecca Vallée sind berufstätig, auf Betreuung für ihre zweijährige Tochter angewiesen. Die Suche: eine Odyssee.

Eigentlich könnte alles so schön sein. Rebecca und Pascal Vallée sind seit fast zwei Jahren glückliche Eltern einer Tochter. Die kleine Mathilda ist gesund, ein fröhliches und pflegeleichtes Kind. Doch mit dem Ende der Elternzeit der beiden im vergangenen Sommer fangen die Probleme an. Denn während für die Eltern, beide Lehrer, die Schulzeit wieder beginnt, gibt es für ihre Tochter keinen Kita-Platz. Damit ist Mathilda kein Einzelfall: 469 Kinder in Krefeld haben derzeit keinen Betreuungsplatz, obwohl es für Kinder ab dem ersten Lebensjahr einen Rechtsanspruch darauf gibt. 557 weitere Fälle sind nach Angaben des Fachbereichs Jugendhilfe derzeit noch „in Bearbeitung“ – darunter auch der Fall Vallée.

„Wir fühlen uns als Eltern komplett im Stich gelassen.“

Pascal Vallée, berufstätiger Vater

Dabei könnten sie sich noch glücklich schätzen, sagen die jungen Eltern. Denn anders als befreundete Paare mit kleinen Kindern – in Hüls, in Uerdingen und in der Innenstadt – haben sie einen Platz bei einer Tagesmutter für Mathilda gefunden. Dennoch geben sie ihre 14 Monate alte Tochter im vergangenen September nur schweren Herzens dort ab. „Grundsätzlich finden wir die Idee der Tagesmutter, der individuelleren Betreuung in häuslicher Umgebung, sogar gut“, betont Rebecca Vallée. Die lange Suche und die damit verbundenen, teils „haarsträubenden Erlebnisse“ haben sie und ihren Mann verunsichert, zu Zweiflern gemacht. Angefangen bei Betreuungsräumen, in denen der Zigarettenrauch gestanden habe wie in einer gutbesuchten Kneipe, über Schockmomente, in denen der Sohn einer Tagesmutter andere Kinder beschimpft und mit Gegenständen nach ihrer Tochter geworfen habe – „unser Eindruck ist, dass das Konzept der Tagesmutter generell oft nicht an die professionelle und konzeptionelle Arbeit der staatlich geprüften Erzieher in Kitas heranreicht“, sagt Pascal Vallée.

Und dann fehle es an Verlässlichkeit: „Als unsere Tagesmutter neulich ihren vierwöchigen Urlaub außerhalb der Ferien nahm, bedeutete das für uns tagelange Planung, wie wir unsere Eltern, die nicht in Krefeld wohnen, einbinden, um die Betreuung für unsere Tochter irgendwie sicherzustellen.“ Die Entscheidung, sich im vergangenen Herbst bei Kita-Online, dem digitalen Anmeldeverfahren der Stadt, um einen Platz für Mathilda zu bewerben, sei ganz bewusst gewesen. „Wir glauben auch, dass Mathilda im kommenden August mit zweieinhalb Jahren im perfekten Alter ist, um den Schritt in den Kindergarten zu wagen“, sagt der junge Vater.