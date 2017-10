Das Projekt „Kita-Kinder wasserfit“ geht in seine nächste Runde. Für die mehr als 300 teilnehmenden jungen Schwimmer aus diesmal 24 Kindertagesstätten (Kitas) wird es zum Auftakt der Schwimmkurse symbolisch eine Badekappe geben. Oberbürgermeister Frank Meyer unterstützt dieses Bildungsangebot und wird auch beim Auftakt anwesend sein.

Im August 2012 wurde erstmalig in sieben städtischen Einrichtungen das Kita-Schwimmen erprobt. Schnell stand für die Erzieher fest, dass die Erlebniswelt Wasser für die Kinder einen unschätzbaren Lernwert hat. Der Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung, der Fachbereich Sport und Bäder, die Sportjugend in Krefeld im Stadtsportbund und der SV Bayer Uerdingen 08 bauten dieses Angebot immer weiter aus. Das Konzept überzeugte die Krankenkasse IKK classic, die Bürgerstiftung Krefeld und die Stadtwerke Krefeld (SWK). Ohne sie wären, so die Stadt, „Finanzierung und Transport der Kinder sehr schwierig geworden“. Die Krankenkasse unterstützt das Kita-Schwimmen im zweiten Jahr mit einem laut Verwaltung „sehr hohen finanziellen Betrag“.

Einmal wöchentlich findet der Unterricht unter der Leitung eines Schwimmlehrers in einem Krefelder Schwimmbad statt. Mindestens zwei pädagogische Fachkräfte begleiten die 15 Kita-Kinder. Auch kleinere Kitas mit weniger als 15 Vorschulkindern in einem Jahrgang können mitmachen. Red