Verwaltung, Politiker und Gewerkschafter nehmen Stellung zu den Plänen der Landesregierung.

Kitas, die viel flexibler öffnen, vielleicht sogar über Nacht Kinder betreuen - so sieht es das neue Kita-Gesetz vor, das NRW-Familienminster Joachim Stamp (FDP) vor kurzem in Düsseldorf vorstellte und das voraussichtlich 2020 in Kraft treten soll. Sonja Pommeranz vom Fachbereich Jugend bei der Stadt Krefeld war bei dem Treffen in der Landeshauptstadt dabei. Wie sie die Präsentation des Ministers erlebt hat, hat sie uns anschließend verraten.

Was das neue Kinderbildungsgesetz (Kibiz) für die Stadt als Träger von 48 Kindertageseinrichtungen bedeutet, könne sie zum derzeitigen Zeitpunkt allerdings überhaupt noch nicht einschätzen, sagt Sonja Pommeranz. „Das ist alles noch viel zu unkonkret. In Düsseldorf wurden erst einmal nur Themenblöcke genannt. Wie und ob überhaupt die Ideen realisiert werden können, muss nun in einer Arbeitsgruppe erst einmal besprochen werden.“

Die Stadt sei in dieser Arbeitsgruppe leider nicht vertreten, so Sonja Pommeranz weiter. Im Rathaus ist jetzt also erst einmal abwarten angesagt, bis konkrete Pläne und vor allem auch Finanzierungspläne vorliegen. Auch wie das Bundesgesetz „Gute Kita“ mitdem geplanten NRW-Kita-Gesetz zusammenwirken könne, sei wichtig.

Grundsätzlich ist Krefeld in Sachen flexible Kita-Öffnungszeiten aber schon jetzt gut aufgestellt, findet Sonja Pommeranz. Im Zuge des Förderprogramms des Bundes „Kita plus“ wurden die Betreuungszeiten in Einrichtungen in verschiedenen Stadtteilen ausgeweitet. Nach Auslaufen der Förderung hat die Stadt die Weiterführung übernommen.

Der Krefelder DGB-Chef Philipp Einfalt sieht die Idee einer 24-Stunden-Kita skeptisch, lehnt sie aber nicht komplett ab. Es müsse aber erst einmal der Bedarf in Krefeld ermittelt werden, sagt er. „Und welche Träger das wie umsetzen sollen, mit welchem Personal, welchen Elternbeiträgen und für Kinder in welchem Alter.“ Grundsätzlich sind dem Gewerkschafter aber Fragen wie die nach einem verbindlichen Fachkraft-Kind-Schlüssel in einem neuen Kita-Gesetz viel wichtiger.

Gewerkschaft möchte, dass Elternbeiträge abgeschafft werden

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert einen Schlüssel von einer Fachkraft für drei Kinder unter drei Jahren und 7,5 Kinder über drei Jahren. „Davon sind wir derzeit weit entfernt“, kritisiert Philipp Einfalt. Auch im Hinblick auf die Betreuung Auszubildender, Inklusion und die Einbindung von Zuwanderern gebe es großen Verbesserungsbedarf. Am Herzen liegt dem DGB-Chef außerdem die Abschaffung von Elternbeiträgen auf lange Zeit. „Und solange es noch Beiträge gibt, müssen diese landesweit gleich sein. Da gibt es zu große Unterschiede.“