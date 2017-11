Es geht voran in Sachen Lunkebeins Kull im Westen. Dort, wo an der Randstraße eine Kita auf offensichtlich kontaminiertem Boden gebaut werden soll, hat die Stadt jetzt ein so genanntes Leistungsverzeichnis fertiggestellt, das als Grundlage für die Ausschreibung eines Boden-Gutachtens dienen soll. Dieses Verfahren wird jetzt angestoßen und soll bis zu vier Monaten dauern.

Die Mitglieder Bezirksvertretung West zeigen sich zufrieden mit der Entwicklung. Die Ausschreibung eines Gutachtens, das sich an der Bundesbodenschutzverordnung orientieren wird, lässt zwar nicht die bislang geforderte Mitbestimmung zu. „Aber am Ende haben wir eine verlässliche Basis, auf der wir diskutieren können“, sagt Hans-Josef Ruhland (CDU). mip