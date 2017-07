In sich geschlossene Einkaufszentren sind ein Auslaufmodell. Beliebig, abgeschirmt vom quirligen Leben drumherum, mit immer den gleichen Geschäften sind sie längst kein Einkaufsmagnet mehr. Fortschrittliche Projektentwickler haben das erkannt und bauen längst offenen Village-Charakter nach. Nur Städte, die neben dem Einkaufen auch Aufenthaltsqualität in ihrer Innenstadt bieten, ziehen bei der Konkurrenz drumherum noch Besucher an. Krefeld hat die letztmögliche Chance, seinen authentischen, alten Stadtkern wieder zu beleben. Statt Angst zu haben, Investoren/ zu verprellen, sollten sich Stadt, Politik und Bürger besser für ihre unverwechselbare Identität einsetzen.

