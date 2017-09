Mitte. Für ihr erstes Chorprojekt „Unterm Sternenmantel“ sucht Christiane Böckler noch Sänger. Die Proben für die Januar-Konzerte – am 1. Januar um 17 Uhr in der Alten Kirche und am 14. Januar um 10 Uhr in der Friedenskirche – haben zwar schon begonnen, interessierte Sänger sind trotzdem noch gefragt. Infos unter: Tel. 0173/5209304 oder

christiane.boeckeler@alt-krefeld.de