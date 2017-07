Krefeld-Stadtmitte. Am Samstag sind unbekannte Personen in einen Kiosk an der Dionysiusstraße eingebrochen und haben Zigaretten und Alkohol entwendet. Nach Angaben der Polizei hatten die Täter die Eingangstür von dem Kiosk aufgehebelt. Der Polizei ist nicht bekannt, in welchem genauen Zeitraum die Tat geschehen ist. Die Kriminalpolizei konnte vor Ort Spuren sichern.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 - 634 0 entgegen oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. red