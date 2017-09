Fischeln. Das Team des evangelischen Familienzentrums und der Kita der Markuskirche an der Kölner Straße veranstaltet am Samstag, 23. September, von 10 bis 13 Uhr einen Kindertrödelmarkt. Angeboten werden Baby- und Kinderkleidung, -zubehör, Spielzeuge und mehr. In der Cafeteria gibt es Kuchen und Getränke.