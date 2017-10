Krefeld. Der Kinderspielplatz am Moritzplatz ist nach einer Sanierung seit einigen Wochen wieder für die Allgemeinheit geöffnet. Rund 75 000 Euro hat die Wiederherstellung des Platzes gekostet. Das vormalige zentrale Spielgerät auf dem Moritzplatz hatte erhebliche Mängel, eine Instandsetzung war nicht mehr möglich.

Bürgermeisterin Gisela Klaer hat den Spielplatz nun offiziell wieder eröffnet, indem sie das Absperrband durchtrennte, das die Spielplatzpaten zur Eröffnung angebracht hatten. Sie ist dankbar, dass „so viele Menschen sich dafür eingesetzt haben, dass Spielen hier wieder möglich ist. Und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen“, so Klaer.

Das neue Spielangebot des Platzes besteht aus einer Kletterkombination mit verschiedenen Aufstiegsmöglichkeiten sowie einer Zweierschaukel. Thematisch ist der Spielbereich an den Namen des „Moritzplatz“ angelehnt und mit der Geschichte „Max und Moritz“ von Wilhelm Busch verknüpft. So finden sich die Buschstaben „M“, „O“, „R“, „I“, „T“ und „Z“ in den Edelstahlstandposten der Kletterkombination wieder. Deren Holzpodeste sind untereinander durch verschiedene Elemente, wie Balancierbalken, Hangelbogen, Kletternetz, Balancierseile und eine Wackelbrücke verbunden. Unter der Brücke ist in dem farbigen Kunststoff-Bodenbelag der Bachlauf mit eingearbeitet, der die angesägte Brücke aus dem dritten Streich von Max und Moritz symbolisiert. Auch die Maikäfer aus dem fünften Streich finden sich auf dem Spielplatz wieder: