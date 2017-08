Krefeld. Der Zoo Krefeld beteiligt sich bereits seit sieben Jahren mit einer Jahreskarte für Erwachsene an der „Baby-Willkommenstasche“ des Kinderschutzbundes, die Eltern neugeborener Kinder in Krefeld bekommen. Mit einem Picknick in der neuen Erdmännchen-Lodge und Blumensträußen bedankte sich Birgit August, Vorsitzende des Kinderschutzbundes, bei ihren fünf ehrenamtlichen Helferinnen und dem Zoo für die gute Zusammenarbeit.

„Die Adressen für die Neugeborenen-Besuche erhalten wir nach Einverständnis der Eltern durch das Standesamt. Wer sein Kind in einer anderen Stadt entbunden hat, jedoch in Krefeld wohnt, kann sich im ersten Lebensjahr des Kindes auch direkt bei uns melden. Dann schauen unsere Damen vorbei, stellen den Kinderschutzbund vor und begrüßen den neuen Erdenbürger mit einer Willkommenstasche inklusive Zoo- Jahreskarte“, sagt August.

Seit zehn Jahren gibt es das Projekt insgesamt. Jedes Jahr nehmen rund 1000 Familien in Krefeld die Willkommens-Tasche entgegen. Neben der Zoo-Jahreskarte liegen dank Sponsoren und Spenden zum Beispiel Gutscheine, Stricksocken- oder mützen und Handtücher bei.

Freuen konnten sich auch die Krefelder Neu-Bürger Toni Erdmann samt Roosi und Traudi. Die Erdmännchen machten sich über zwei Willkommens-Taschen voller Leckereien her und vertilgten die Mehlwürmer und Grillen mit Genuss. Wann sich hier Nachwuchs einstellt, ist nur noch eine Frage von wenigen Wochen, die Tierpfleger konnten erste Paarungen bereits beobachten. Die Tragzeit beträgt rund zweieinhalb Monate.