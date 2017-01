Krefeld Kinderkarnevalszug in Verberg abgesagt

Krefeld. Die KG Verberg musste am Donnerstag den Antrag auf Durchführung des Kinderkarnevalszuges in Verberg wieder zurückziehen. Vorausgegangen war eine intensive Vorstandssitzung, in der noch einmal alle Möglichkeiten diskutiert wurden, den Zug doch noch zu retten.



Das Vorhaben scheiterte letztlich an der fehlenden Finanzierung des Zuges. Die Kosten für die Durchführung des Zuges (ohne Wurfmaterial, ohne Kosten für die Wagen, TÜV usw.) erreichen einen fünfstelligen Euro- Betrag, den die KG Verberg nicht stemmen kann.



Erhöhte Kosten für Sicherheitskonzepte



Die Sicherheitskonzepte sind nach den Ereignissen auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin noch einmal verschärft worden, um Vorkehrung zu leisten, dass so etwas in den Krefelder Zügen nicht auch passiert. Daraus folgt eine Erhöhung des organisatorischen und finanziellen Aufwandes.



Die KG Verberg wird am Karnevalssamstag eine Zug- Ersatz- Party im Biebricher Saal auf der Krefelder Rennbahn veranstalten.