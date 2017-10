Krefeld. Am Mittwoch haben drei Kinder einen Mann und eine Frau bei einem Ladendiebstahl in einem Geschäft an der Hülser Straße beobachtet. Gegen 13:10 Uhr fiel den Jungen (11, 12 und 13 Jahre) in dem Geschäft ein Pärchen auf, das sich merkwürdig verhielt. Offensichtlich versuchte die Frau eine Mitarbeiterin abzulenken, während ihr Lebensgefährte Bekleidungsstücke entwendete.

Die Jungen nahmen die Verfolgung der Diebe auf und riefen bei der Polizei an. Am Moritzplatz trafen Polizisten die tatverdächtige Frau an, ihr 45-jähriger Begleiter war bereits mit einer Straßenbahn weggefahren.

Nach Angaben der Polizei räumte die 40-Jährige die Tat sofort ein und händigte den Beamten die gestohlene Ware aus. Die Frau und ihr Lebensgefährte erwartet nun ein Strafverfahren.