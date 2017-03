Die Kindertagesstätte An der Dreew ist nach dem Umbau noch größer geworden. Das wurde am Samstag gefeiert.

Hüls. Die Zeiten von Wasser im Flur und bröckelnden Decken während des Umbaus sind vorbei. Am Samstag wurde die Kindertagesstätte An de Dreew beim Tag der offenen Tür wieder feierlich eingeweiht. Sie ist jetzt für die Betreuung von 16 Kindern unter drei Jahren geeignet und um eine Gruppe erweitert worden. Darüber hinaus verfügt sie über insgesamt 95 Plätze für Mädchen und Jungen über drei Jahren.

Kinder haben in der Kita nun mehr Platz zum Spielen

Oberbürgermeister Frank Meyer erklärt, dass es zu den schönsten Aufgaben seines Amtes gehöre, eine Kita einzuweihen. Es sei ein beruhigendes Gefühl zu wissen, dass die Stadt Zukunft habe. „Jetzt gibt es hier noch mehr Platz zum Spielen und Lernen. Die Kinder bekommen Hilfestellung, um zu kleinen Persönlichkeiten heranzuwachsen.“ Mit zusätzlichen Ruhe- und Nebenräumen, Wickelbereichen, einem Kinderwagenabstellplatz und einem erweitertem Außengelände ist das gesamte Raumprogramm der Kita an den Bedarf für die Betreuung von kleinen und größeren Kindern angepasst.

Für das therapeutische Angebot der Kita gibt es einen weiteren Therapieraum. Da die Einrichtung auch ein Bewegungskindergarten ist, indem die Kleinen mit Unterstützung von Hülser Vereinen Tanzen, Reiten und Inliner fahren können, zeigten sie an diesem Samstagvormittag, was sie so drauf haben, in Sachen Bewegung. Zur Musik aus Tausend und einer Nacht tanzten sie mit und ohne Rollen unter den Füßen. Danach konnten alle bei Popcorn, Hüpfburg und Ponyreiten einen schönen Tag genießen. Zurzeit besuchen mehr als die übliche Anzahl Kinder diese Kita, denn die frühere Drei-Gruppen-Einrichtung wurde jetzt um eine erweitert und bekam während des Umbaus, den die Mitarbeiter des Gebäudemanagements gut organisiert haben, zwei Container als Ausweichquartier, die liebevoll „Dreewi“ genannt werden.

„Sie bleiben stehen, bis die Sechs-Gruppen-Kita an der Cäcilienstraße gebaut ist. An de Dreew ist also vorübergehend selbst sechsgruppig“, berichtet Kita-Leiterin Birgit Mahlke. Sie hat die Kita bereits 1998 eingeweiht. „Unsere Einrichtung war die erste integrative in Krefeld“, erklärt sie stolz. Die Baumaßnahme wurde mit Mitteln aus dem U-3-Ausbau Sonderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert.