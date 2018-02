Die Kita der Gemeinde St. Stephan ist WZ-Wetterkindergarten. Sonne und Schnee mögen die Kinder besonders gerne.

Dickflüssig kleckst die gelbe Farbe von Jakobs Pinsel auf das dunkelblaue Tonpapier. Ein wenig Sonne soll noch aufs Blatt. Zwischen die dicken Schneeflocken. „Das ist ein ziemlich doller Schneesturm“, erklärt der Fünfjährige.

Jakob geht in die Kita der Gemeinde St. Stephan, die sich an der Aktion WZ-Wetterkindergarten beteiligt. Rund 70 Kinder ab vier Monaten werden in der Montessori-Einrichtung an der Philadelphiastraße betreut.

Mit fünf Kindern aus der Sternengruppe hatte Nicole Bertelsbeck sich aufgemacht ins Malatelier der Kita. An diesem Tag werden Wetterbilder gemalt. „Ihr kommt bald auch in die Westdeutschen Zeitung“, erklärt die Sozialpädagogin und hält eine Ausgabe der WZ hoch. Während die Kinder schon Fingerfarben mischen, zeigt sie auf das Foto eines Mädchens, das ein Bild mit jeder Menge Regentropfen in die Kamera hält. Es ist die Wettervorhersage in der WZ für diesen Tag (oben links).

Antimo mag es nass, Julia geht bei Sonne gerne Eis essen

Julia schaut auf. Sie mag keinen Regen. „Ich finde es schön, wenn die Sonne scheint – dann kann ich Eis essen!“ Die Fünfjährige grinst und setzt ihren Stift an, um weiterzumachen. Sitznachbar Antimo ist dabei, seine riesige Sonne mit einem dicken Wachsstift gelb auszumalen. „Regen finde ich nicht schlimm. Ich mag Wasser“, erwidert der Sechsjährige auf Julias Abneigung. Seine Schwester Santa ergänzt: „Außerdem gibt es dann überall Pfützen, in die man reinspringen kann.“ Die Fünfjährige arbeitet mit Joshua an einem Winterwetterbild. Die Finger voller Farbspritzer tunken beide die Zeigefinger tief in die weiße Farbe vor sich, um dann konzentriert dicke Kreise auf das dunkelblaue Tonpapier zeichnen.

Jakobs weiße Schneeflocken sind schon fast getrocknet. Er schaut zufrieden auf sein Bild. „Boah, ich habe Riesenschnee, oder Antimo?“, fragt er und dreht sich zu seinem Freund. Der nickt. Und Jakob ist zufrieden. Für die Kinder sei das eine tolle Aktion. „Aber sie werden das ganze erst richtig verstehen, wenn sie sich mit ihrem Bild in der Zeitung sehen“, erklärt Sozialpädagogin Bertelsbeck.

