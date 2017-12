Ein Kind ist am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr von einem Lastwagen erfasst worden und seinen Verletzungen erlegen.

Krefeld. Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwochmorgen in Krefeld ereignet: An der Ecke Seyffardtstraße/Gladbacher Straße ist gegen 8 Uhr ein Lastwagen beim Rechtsabbiegen mit einem Kind, das mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Schule war, kollidiert. Das Kind ist dabei so schwer verletzt worden, dass es an seinen Verletzungen gestorben ist, teilte die Polizei auf WZ-Nachfrage mit. Die Gladbacher Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die Eltern des elfjährigen Kindes sind informiert und werden psychologisch betreut. Der Lkw-Fahrer (58) steht unter Schock. Auch er wird von Psychologen betreut. mip/ull