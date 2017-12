Ein Kind ist am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr von einem Lastwagen erfasst worden und schwebt in Lebensgefahr. Gladbacher Straße ist gesperrt.

Krefeld. Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwochmorgen in Krefeld ereignet: An der Ecke Ispelstraße/Gladbacher Straße ist gegen 8 Uhr ein Lastwagen beim Rechtsabbiegen mit einem Kind und seinem Fahrrad kollidiert. Das Kind ist dabei so schwer verletzt worden, dass es in Lebensgefahr schwebt, teilte die Polizei auf WZ-Nachfrage mit. Die Gladbacher Straße ist für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die Sperrung wird noch einige Zeit andauern. mip/ull