Krefeld. Am Donnerstag ist es zu einem Verkehrsunfall auf dem Flünnertzdyk gekommen, dabei wurde ein 11-Jähriger Junge verletzt. Um 16.15 Uhr fuhr eine 54-Jährige mit ihrem Volkswagen den Flünnertzdyk in Richtung Verberg. In Höhe der Einfahrt zu einem Wohngebiet querte ein 11-Jähriger die Straße. Auf der Fahrbahn wurde er von dem Auto erfasst und verletzt. Der Junge kam mit einem Rettungswagen zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei wurde er nur leicht verletzt.

Mehr zum Thema Kind bei Unfall auf dem Ostwall verletzt