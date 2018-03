Fußball-Regionalligistzieht, auch wegen der Situation um die marode Grotenburg, in Betracht beim Zweitligisten die Spiele auszutragen.

Das Jahr 2018 meint es nicht richtig gut mit dem KFC Uerdingen – das 1:1 am Samstag gegen Verl reiht sich getrost als Schock in die sportliche Situation ein. Die Grotenburg kann allerdings nichts dafür, dass die Mannschaft den Pfad des sportlichen Erfolgs verlassen hat – drei Spiele, kein Sieg in 2018. Die Entscheidung über ein rund Zehn-Millionen-Invest ins Stadion soll am Mittwoch im Finanzausschuss fallen. Es herrscht eher Skepsis bis Zurückhaltung – denn Begeisterung oder Euphorie. Die von unserer Zeitung vorgeschlagene Lösung eines mobilen Stadions wird differenziert bewertet.

Gleichwohl ist der KFC aktiv in Sachen Stadion. Nach Informationen unserer Zeitung erwägt der Vorstand, über den Rhein zu gehen. Nach Duisburg, in die Arena des Zweitligist MSV. Gestern war dort großer Trubel beim Derby gegen Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf. MSV-Pressesprecher Martin Haltermann sagt auf Nachfrage unserer Zeitung: „Ja, es gibt eine Anfrage des KFC, es gibt auch ein Schreiben und es hat ein erstes Treffen stattgefunden.“

Teilnehmer waren an der Spitze MSV-Geschäftsführer Peter Mohnhaupt sowie KFC-Vorsitzender Mikhail Ponomrev. Es war eine erste Kontaktaufnahme, ein Check, ob und was machbar wäre. Haltermanns Einschätzung: „Die Gespräche sind längst nicht im Detail.“ Aber sie sind angebahnt. Als Alternative, sollte es mit der Grotenburg nichts werden. Die andere Alternative ist das mobile Stadion. Dazu haben wir die Fraktionen um Stellungnahme gebeten.

Das sagt die SPD

„Ob ein mobiles Stadion eine Option darstellen könnte, müssen Sport- und Finanzverwaltung prüfen. Die SPD-Fraktion kann aufgrund fehlender Sachinformation dazu keine Einschätzung abgeben, wird aber die zuständigen Stellen innerhalb der Verwaltung bitten, eine solche Zwischenlösung zu bewerten. Die Fraktion wird heute die Entscheidungsvorlage der Verwaltung zur Sanierung der Grotenburg beraten. Für uns steht im Vordergrund, dass der KFC ein für die 3. Liga taugliches Stadion nutzen kann. Dazu sollten sämtliche Optionen geprüft werden.“

Das sagt die CDU

„Bevor der CDU-Fraktion keine belastbaren Zahlen und Fakten zu einer möglichen Revitalisierung der Grotenburg oder einer etwaigen Alternativlösung vorliegen, werden wir uns hierzu wertend nicht äußern. Nach erfolgter Güteranwägung in der Gesamtfraktion setzen wir auf eine Lösung, die sowohl den Interessen des KFC als auch einer serösen Haushaltspolitik entgegenkommen.“