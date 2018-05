Krefeld. Noch steht die offizielle Verkündung aus. Doch die Entscheidung ist gefallen. Der KFC Uerdingen wird sein Relegationshinspiel für die 3. Liga in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena austragen.

Der Verein hatte das Stadion bereits vor Wochen als Ausweichstandort für das erste Duell mit Waldhof Mannheim am 24. Mai beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) angegeben. Nach Informationen unserer Zeitung haben die beiden Vereine am Dienstag alle Vertragsinhalte und die organisatorische Abwicklung ausgehandelt und abgestimmt.

Die Fans der Blau-Roten warten seit dem Gewinn der Regionalliga-Meisterschaft am vergangenen Sonntag auf Vollzug. Denn während in Mannheim bereits der Vorverkauf für das Rückspiel am 27. Mai im Carl-Benz-Stadion begonnen hat, müssen sich die KFC-Anhänger noch gedulden.

Voraussichtlich am Donnerstag oder Freitag sollen Tickets für beide Spiele auch für die Anhänger des West-Meisters verfügbar sein. hoss