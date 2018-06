Die Nachricht vom drohenden Lizenzentzug trifft die Anhängerschaft schwer. Torwart René Vollath schreibt emotionalen Brief.

Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Seit Mittwochabend ist für die, die es mit dem KFC Uerdingen halten, nichts mehr so, wie es sein sollte. Die Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) über mögliche Verfehlungen beim Lizenzierungsverfahren für die 3. Liga hat den Anhängern nach dem Feier-Rausch der vergangenen Tage einen schweren Kater bereitet. Viele Fans wollen nicht wahrhaben, nicht verstehen, was da gerade über ihren Verein hereingebrochen ist. In den sozialen Netzwerken überschlagen sich die Diskussionen. Trauer, Wut, Schockstarre: Die Gefühlswelt vieler KFC-Fans spielt derzeit verrückt. Doch nicht nur die Nachricht des DFB macht vielen Anhängern Angst.

Durch die Ankündigung von Mikhail Ponomarev, den Verein nicht weiter zu unterstützen, sollte der DFB den Krefeldern die Lizenz verweigern, ist die Sorge vor einem erneuten Absturz riesig. Die Reaktion der Anhängerschaft: Kritik und Unmut, aber auch Verständnis für die Emotionalität des Geldgebers von der Grotenburg. Schlaflose Nächte bereitet den Fans vor allem die Tatsache, vor Montag keine Klarheit zu haben. Dann erst wird sich der Zulassungsbeschwerdeausschuss des DFB unter Vorsitz von Vizepräsident Rainer Koch mit der Frage beschäftigen, ob der KFC gegen das Lizenzierungsverfahren verstoßen hat und daher den Weg in die 3. Liga antreten darf oder nicht. Eine schier endlose Zeit.

Derzeitige Situation macht Frank Meyer sehr betroffen

„Die Ungewissheit macht einen kaputt“, schreibt ein Krefelder in der größten Facebookgruppe des Vereins. Dutzende stimmen ihm zu. Die KFC-Welt zwischen Hoffen und Bangen. Stellungnahmen werden verfasst und an den DFB geschickt, Hausjuristen befragt. Jede Möglichkeit, die die Entscheidung zugunsten des KFC kippen lassen könnte, durchgedacht. Andere fordern Ponomarev auf, den Beleg für die möglicherweise schicksalsträchtige Überweisung zu veröffentlichen. Das Gefühlsbarometer schwankt stark.

Davon ist auch Oberbürgermeister Frank Meyer betroffen. „Mir stockt wie vielen Menschen in dieser Stadt der Atem. Die Nicht-Erteilung der Lizenz wäre nach dieser großartigen Saison und den hart erkämpften Siegen in der Relegation für den Verein und die ganze Stadt ein riesiger Schock. Deshalb hoffe ich sehr – ohne die genauen Details zu kennen –, dass die Sache am Montag ein gutes Ende nimmt“, sagt er.

In einem emotionalen Statement hatte René Vollath bekannt: „Lieber DFB, die Welt dreht sich weiter, unsere steht gerade still. Wir haben gemeinsam ein ganzes Jahr für unseren Traum gekämpft, haben sportlich und mental mit einer Serie von zwölf gewonnenen Spielen in Folge Unglaubliches geleistet und bis gestern in schier nicht endender Freude miteinander gefeiert, doch im Augenblick zählt das alles nichts.“ Der Torwart des KFC appelliert an das Gremium deshalb: „Wir hoffen, dass Ihr als Vertreter des Fußballs am Montag zu dieser Entscheidung kommt, die nicht das Leben vieler Familien in tiefe Trauer stürzen wird, sondern uns ermöglicht, unseren Traum, für den wir so hart gekämpft haben, weiter zu leben.“

Gegen Montagmittag wird die Stellungnahme des Deutschen Fußballbundes erwartet. Dann haben die Fans Gewissheit. Mit allen Konsequenzen.