Krefeld. Die Investorengruppe um den Krefelder Unternehmer Gerald Wagener zeigt sich besorgt über Meldungen, wonach städtische Mitarbeiter bzw. Mitarbeiter städtischer Unternehmen, aktiv in die Arbeit um ein mögliches Kongresszentrum im Mies van der Rohe Business Park eingebunden waren. Zu dieser Gruppe gehörten u.a. Planungsdezernent Martin Linné, sowie Paul Keusch, Geschäftsführer der Seidenweberhaus GmbH.

Neben Gerald Wagener besteht die Investorengruppe aus einem englischen, auf Hotelimmobilien spezialisiertem, Investmentfond, sowie dem Tochterunternehmen einer deutschen Regionalbank. Die Investorengruppe ist daran interessiert, an Stelle des jetzigen Seidenweberhauses ein Hotel und Kongresszentrum zu errichten. Der Wettbewerber Mies van der Rohe Business Park schlägt dagegen vor, eine ehemalige Industrieimmobilie am Stadtrand zu einer Eventhalle umzubauen, um so den Bedarf der Stadt Krefeld nach einer Veranstaltungsstätte zu decken

„Nach allen Rechtsgrundsätzen, aber auch aus Gründen einer Geschäftshygiene, unterliegt die Verwaltung einer Stadt einer sogenannten „besonderen Neutralitätspflicht.“ Wenn sich jetzt etliche städtische Mitarbeiter aktiv von unserem Wettbewerber in sein Projekt einbinden lassen, befürchten wir, das dem Rat keine objektive Vorlage mehr gemacht werden wird, zumal es sich bei den handelnden Personen um Entscheidungsträger für eben diese Ratsvorlage handelt", erklärt Gerald Wagener in einer Mitteilung. "Dies hat nicht nur einen Beigeschmack für die Reputation der Stadt Krefeld, es ist, nach unserer Rechtsauffassung, auch ein klarer Verstoß gegen Rechtsvorschriften mit weitreichenden, möglichen Konsequenzen. Wir werden uns, mit unseren anwaltlichen Beratern abstimmen, welche Konsequenzen wir ziehen, aber vorher den Dialog mit der Stadtverwaltung suchen", so Wagener weiter.