Feuerwehr löscht einen Kellerbrand. Die Hubertusstraße war während des Einsatzes gesperrt.

Krefeld. Die Hubertusstraße in Krefeld war am Mittwochabend für den Verkehr zeitweise gesperrt. Grund war ein Kellerbrand im Haus Nummer 29. Die Feuerwehr war mit dem kompletten Löschzug ausgerückt. Die Feuerwehrleute prüften per Drehleiter, ob noch Menschen im Haus waren. Nach ersten Informationen der Feuerwehr hat Müll im Keller gebrannt. Die Ursache dafür ist nicht bekannt. Menschen sind nicht zu Schaden gekommen.yb