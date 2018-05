Nach dem Antrag auf Insolvenz und nach der Rettung 2016 sind viele Anlagen ersetzt und die Hallen fast komplett saniert. Die neuen Besitzer haben bisher 600 000 Euro investiert.

900 Tonnen Waffelröllchen, Mürbe-Ringe, Rügentaler oder auch Krefelder-Schnitten sind im vergangenen Jahr in der Krefelder Keksfabrik Wilhelm Gruyters produziert worden. Das vor allem für einzeln verpacktes Gebäck als Kaffeebeilage zum Beispiel in der Gastronomie bekannte Unternehmen könnte eigentlich tausend Tonnen schaffen – und da wollen die neuen Besitzer auch wieder hin oder sogar darüber hinaus. Aber gerade im vergangenen Jahr sind zahlreiche Maschinen und andere Anlagen in den Hallen an der Tannenstraße ersetzt und große Teile von Böden und Wänden saniert worden. „Da mussten wir die Produktion auch mal ruhen lassen“, erklärt Karl-Heinz Maneke die hundert Tonnen Unterschied. So musste etwa aus einem der Öfen das alte Dämmmaterial geholt und neues „gestopft“ werden. „Das hat 45 000 Euro und fünf Tage Produktionsausfallbedeutet“, sagt der 68-Jährige.

Er und sein Partner Peter Rinsch (55) haben in den vergangenen Monaten rund 600 000 Euro in das Gebäude und die Ausstattung gesteckt, um die 2016 vor der Insolvenz stehende Traditionsfirma nicht nur zu retten, sondern zukunftsfähig zu machen.

Das Ende der Erneuerung ist noch nicht erreicht

„Das Gebäude war in einem schlechten Zustand“, sagt Maneke und ergänzt, „wir haben beim Kauf manches nicht gesehen.“ Allein alle Leitungen zu ersetzen und das Dach zu reparieren habe bisher zwischen 150 000 und 200 000 Euro gekostet, berichtet Maneke. Vieles, wie das Fliesen von Wänden und Gießen neuer Estrichböden, sei nötig gewesen, um die geltenden gesetzlichen Vorschriften in der Lebensmittelindustrie zu erfüllen. Und kostete mehr als 100 000 Euro.

Neue Sozialräume, Umkleiden, Teeküche, Toiletten - statt der aus den 1960er-Jahren – einerseits sind der Düsseldorfer Maneke und der Kempener Rinsch stolz auf das, was schon geschafft ist. Andererseits ist das Ende noch nicht erreicht. In dieser Woche wurde das neue Mehlsilo angeliefert. In den metallenen Speicher passen 18 Tonnen. Im alten „Kindersilo“, wie Maneke es scherzhaft nennt, konnten bisher gerade acht Tonnen gelagert werden. Mit neuem Boden und neuen Leitungen in die Produktion kostet allein dieser Posten 60 000 Euro.

Allein aus den Gruyters-Einnahmen wären solche Summen nicht zu stemmen, berichtet das Duo. Vieles wird „querfinanziert“. So gehören die Schokoladentanks, mit denen an der Tannenstraße das Gebäck „schokoliert“ wird, wie es heißt, zum Beispiel der Rinsch Edelstahlverarbeitung GmbH, also Peter Rinsch. Seine Kempener Firma beliefert alle großen Schokoladen- und Kekshersteller. In wenigen Wochen gehört ihm auch noch ein 200 000 Euro teurer Kühltunnel für schokolierte Plätzchen.