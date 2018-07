Auswärtiges Amt will nicht zahlen, Schauws spricht von Skandal. Colonia Dignidad-Arzt belastet Botschaft in WZ-Exklusiv-Interview.

In der deutschen Sekte Colonia Dignidad (CD) im Süden Chiles wird in den 60er und 70er-Jahren gefoltert, gemordet, vergewaltigt. Unter den Augen deutscher Behörden. Es dauert 55 Jahre, bis ein deutscher Bundestag Verantwortung übernimmt und ein Hilfspaket zur Entschädigung der Opfer in Auftrag gibt. In Chile, aber auch für die vielen Rückkehrer nach Deutschland – nicht wenige von ihnen leben in Krefeld. Das ist vor einem Jahr. Jetzt der Schock: Ausgerechnet das Auswärtige Amt verweigert in einer Vorlage, die der WZ vorliegt, eine direkte Opfer-Entschädigung. Ein Skandal, findet Bundesabgeordnete Ulle Schauws (Bündnis90/Die Grünen) aus Krefeld.

Dabei gibt es auf die Mitschuld deutscher Behörden an den Gräueltaten etliche Hinweise. Grünen-Politikerin Renate Künast treibt 2016 endlich die Aufarbeitung der Verbrechen in der Horror-Sekte auf bundespolitischer Ebene voran, reist mit einer überfraktionell aufgestellten Delegation zum Ort des Geschehens, kehrt wütend und betroffen zurück. Irgendwann ringt sich der Bundestag durch zu einem Votum zur Bereitstellung von Geldern für eine umfangreiche Opferentschädigung. Erst in diesem Frühjahr reist eine weitere Delegation nach Chile, unter ihnen der Krefelder Oberstaatsanwalt Axel Stahl. Und in dieser Gemengelage befindet nun das Auswärtige Amt in der Vorlage für den Bundestag: „Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass aus den Geschehnissen in der Colonia Dignidad keine rechtlichen Ansprüche gegen die Bundesrepublik Deutschland entstanden sind.“ Darum enthalte der Entwurf für ein Hilfskonzept ausschließlich Vorschläge für freiwillige Maßnahmen.

Renate Künast fordert individuelle Zahlungen

Dazu gehörten unter anderem die „Option zur Einrichtung eines Hilfsfonds“, aus dem Unterstützung für die „Opfergemeinschaft“ finanziert werden könne. Etwa Beratungsangebote, Veranstaltungen und Wiedereingliederung in Deutschland oder eine Ausbildungsinitiave für die Bewohner der Villa Baviera (so heißt das Gelände heute) in Chile. Von einem Dokumentationszentrum und einer Gedenkstätte ist die Rede. Zusätzliche Haushaltsmittel dafür müsse der Bundestag genehmigen.

Renate Künast kritisiert das Auswärtige Amt: „Die Vorlage ist die offene Weigerung den Beschluss des Bundestages umzusetzen. Ich werde das so nicht akzeptieren! Im Haushalt 2019 müssen im Herbst konkrete Summen eingestellt werden, damit es einen wirklichen Hilfsfonds geben kann, der auch individuelle Zahlungen vorsieht.“ Prominentester „Kronzeuge“ der Mitschuld deutscher Behörden ist ausgerechnet der ehemalige Sektenarzt Hartmut Hopp. Er hat sich als Justizflüchtling in Krefeld niedergelassen, lebt hier unbehelligt. Das chilenische Urteil gegen ihn wegen Beihilfe zu sexuellem Missbrauch in mindestens 27 Fällen ist immer noch nicht wirksam, liegt in zweiter Instanz vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf.