Der Zahn der Zeit nagt an der Anlage am Appellweg. Eine Sanierung ist notwendig. Die Heimat der Preussen steht auf dem Spiel.

Krefeld. Wer zu den besten Sprintern der Welt gehört, muss ein Kämpfer sein. Wie Hubert Houben in den 20er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Er gewann Olympiasilber mit der deutschen Staffel 1928 in Amsterdam. Womöglich, so könnte man mutmaßen, haben die Krefelder um die Qualität des ehemaligen Ausnahmeläufers von Preussen Krefeld gewusst und die Anlage ihm zu Ehren mit dem Zusatz Kampfbahn versehen. Da mag Hochachtung und Respekt gleichermaßen mitgeschwungen haben.

Heute, so wünschte man sich und wohl Houben selbst auch, würde doch mehr um diese Anlage gekämpft. Ihre Einzigartigkeit geschätzt, ihre Atmosphäre gehegt und gepflegt. Aktuell hat es indes eher den Anschein, dass dort am Appellweg eine Anlage mehr oder weniger ihrem Schicksal überlassen wird.

Der Zahn der Zeit, die Auswüchse des Verfalls, machen eben auch keinen Halt um eine altehrwürdige Anlage. Sie ist sogar weit mehr diesen Einflüssen ausgesetzt. Und so gibt es nicht wenige, die bei der Neustrukturierung der Sportanlagen in der Stadt die Hubert-Houben-Kampfbahn auf der Streichliste haben und hatten. Dass aktuellen dringenden Handlungsbedarf hatte die WZ zuletzt aufgedeckt. Das Tribünendach bröckelt vor Wochen. Stromkabel hängen ungeschützt herum, Mauern brechen förmlich auseinander. Jetzt hat die Stadt reagiert und kurzfristig durch deine Dachdeckerfirma lose Steine an der Tribüne abgehauen und von einem Elektriker die Leitungen vor Ort überprüfen lassen. Fazit der Stadt: Der Sportbetrieb ist auf der Anlage uneingeschränkt möglich. Doch allein mit kurzfristigen Notreparaturen wird die Anlage auf Dauer nicht zu retten sein. Das weiß auch die Stadt, die diese Woche noch ankündigte, eine Task Force zur Sanierung der Sportstätten ins Leben zu rufen. Einen Platz auf der Liste dieser Arbeitsgruppe dürfte die Hubert-Houben-Kampfbahn sicher haben. Doch wie konnte es zu dem dramatischen Verfall der Anlage kommen? Wir werfen einen Blick zurück.

Der Hintergrund ist schnell erzählt: Die Stadt hat zu wenig Geld, das Angebot an Sportstätten in der Stadt überhaupt in Schuss zu halten. Sie stehen daher mehr oder weniger auf dem Index. Die Frage ist nun: Was tun? Die eine Überlegung: Den Sport aus den Zentren der Stadt mehr in die Peripherie zu verlagern. Damit mehrere Vereine auf ausgewählte Anlagen bündeln.