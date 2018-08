In der Dunkelheit machen sich die Teilnehmer einer Exkursion des Naturschutzbundes auf die Suche nach den nachtaktiven Tieren.

„Da vorne ist sie!“, schallt es durch den Wald, als eine der kaum zu erkennenden Fledermäuse durch den Lichtkegel der Taschenlampen huscht. Es ist schon ziemlich schwierig, während der Fledermaus-Exkursion am Elfrather See, auch nur seine eigenen Hände erkennen zu können, angesichts des Lichtmangels. Doch dies sollte keinen der Teilnehmer von der zweistündigen Abendwanderung um den Elfrather See abhalten. Sehr interessiert hört das gute Dutzend Menschen in der Gruppe Exkursionsleiter Jochen Schages während der Einweisung am Treffpunkt zu.

Rund um Krefeld leben etwa acht verschiedene Arten

Das Mitglied des Naturschutzbundes (Nabu) bietet eine Exkursion pro Jahr an. Dieses Mal hält sich die Anzahl an Wissbegierigen in Grenzen. So waren bei der Exkursion im vergangenen Jahr noch etwa 60 Leute dabei. Schages ist aber froh, diesmal mit einer überschaubaren Gruppe nach Fledermäusen zu suchen.

Rund um Krefeld leben etwa acht Fledermausarten. Doch gut 90 Prozent der ansässigen Tiere sind Zwergfledermäuse. Doch auch die ein oder andere Wasserfledermaus ist laut Schages rund um Krefelds Seen und Teiche zu finden.

Auf die Frage, ob er schon alle heimischen Arten gesehen habe, antwortet Schages humorvoll: „Naja, zumindest habe ich alle einmal gehört.“ Damit unterstreicht er, wie schwer es tatsächlich ist, Fledermäuse in freier Wildbahn zu entdecken oder gar zu beobachten.

Die nachtaktiven Tiere, die bis zu 25 Jahre alt werden können, sind laut Jochen Schages erst nach Sonnenuntergang aktiv und sehr scheu. Weshalb er – wie er in Richtung seiner Exkursionsgäste sagt – nicht versprechen könne, dass sie auch wirklich welche sehen werden.

Mit dem Kopf in der Luft geht es am Ufer des Elfrather Sees lang

Während die Sonne hinter dem Horizont verschwindet, macht sich die Gruppe auf, Fledermäuse in den Baumkronen oder am Seeufer zu finden. Jochen Schages geht voran und versucht mit einem speziellen Messgerät, die für Menschen nahezu unhörbaren Schallgeräusche der Fledermäuse hörbar zu machen.

Zu Beginn der Exkursion, tut sich zunächst wenig. Doch mit zunehmender Dunkelheit zeigt das Gerät die Anwesenheit einiger Fledermäuse. Gespannt starrt die ganze Gruppe in den Himmel oder die Bäume, um die kleinen Tiere, wenn auch nur kurz, erkennen zu können.