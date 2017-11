Krefeld. Schon von weitem sind sie zu sehen. Und zu hören. Die Prinzengardisten sind noch tanzende helle Punkte im pechschwarzen Stadtwald, als sich die Treppe füllt. Bald stehen sie in voller Pracht in Formation vor dem neuen Prinzenpaar René I. und Sabine II. das am 11. 11. die Macht übernimmt.

Gut 300 Gäste sind zum offiziellen Sessionsauftakt der Prinzengarde um Präsident Christian Cosman erschienen, mit unterschiedlichen traditionellen Uniformen der hohen Funktionsträger des Krefelder Karnevals. Im Saal geht es nach gutem Brauch mit viel Musik und Laudatio um Beförderung und Auszeichnung verdienter Mitglieder. Besondere Ehre wird in diesem Jahr Heinz Steinmetz mit der Ernennung zum General zuteil. Helmut Krämer freut sich über das Großkreuz. Cosman wurde zum Generalfeldmarschall ernannt. Günther Dahler wurde vom Regionalverband linksrheinischer Karneval mit dem Verdienstorden in Gold.mit dem Verdienstorden in Gold ausgezeichnet. mip