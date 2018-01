Auszug aus der OB-Rede zu „Fasteloevend first“ und Donald Trump: „Dieser Donald fand’s vonnöten, ´ne Lawine loszutreten. Als er Krefelds Jecken hörte, wusste er gleich, was ihn störte. ,Fasteloevend first‘ – wen wundert’s? – schien die Frechheit des Jahrhunderts. Und so twitterte er schon: „Shame on Krefeld. Bad, bad, bad! Fasteloevend first- so sad!‘ Nun sage ich es euch ganz ehrlich: Ich fänd‘s am Ende zu gefährlich, tatenlos darauf zu warten, dass zwischen all den Schurkenstaaten plötzlich Krefelds Name steht, als Stadt, von der Gefahr ausgeht. So schrieb ich Donald: ,All is fine, I greet you from the Niederrhein. We come in peace, don’t bomb us weg. We are not bad, we are just jeck. Und reißt dir doch noch die Geduld: Der mit dem grünen Bart ist schuld.“

Als klasse „Eisbrecher“ agieren „Jeck United“, die Spaßband der Prinzengarde, mit Frontmann Volker Diefes. Ebenfalls im Programm: Die Kölner Band Kuhl un de Gäng, Knallkopp Dieter Röder, Fauth Dance Company und die Grevenbroicher Gruppe Rabaue.