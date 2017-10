Wenn es windiger wird und die Blätter fallen, machen sich die Mitarbeiter der GSAK bereit. Das sollten Anwohner wissen.

Heruntergefallene Blätter in herbstlichen Farben eignen sich wunderbar zum Basteln bei nasskaltem Wetter – sie können aber auch für ordentlich Ärger sorgen: Je nach Witterung fallen die Blätter im Herbst in Massen. Wenn Wind und Regen im Tandem agieren, kann das Rutschgefahr auf Gehwegen bedeuten. Für die Mitarbeiter der Straßenreinigung ist es die arbeitsintensivste Zeit.

Wer das Laub beseitigen muss

Die Zuständigkeiten sind für alle Straßen im Stadtgebiet geregelt. Dazu ist jeder Straßenzug einer Reinigungsklasse (für weitere Infos siehe auch Kasten) zugeordnet. In den Reinigungsklassen eins bis vier wird eine Art „Vollservice“ angeboten. Anlieger sind hier von der Reinigungspflicht für Straßen und Gehwege befreit, denn sie zahlen dafür. Je nach Klasse kümmert sich die Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft (GSAK) einmal pro Woche bis täglich um die Beseitigung des Laubes. In den Klassen fünf, sechs und sieben müssen Bürger mindestens einmal pro Woche den Gehweg von Laub befreien. In der Klasse acht müssen sie zusätzlich auch „ihre“ Hälfte der Fahrbahn reinigen.

Wie die GSAK vorgeht

Im Herbst schickt die GSAK auf die Straße, was sie hat: Dazu gehören unter anderem sechs Großkehrmaschinen und zwölf kleine Kehrmaschinen. Mit letzteren ziehen sechs Handreinigungskolonnen durch das Stadtgebiet – vielfach mit elektrischen Laubbläsern im Anschlag. Im Einsatz ist auch ein Lkw mit Laubsauger, der größere Mengen aufnehmen kann. Mit dem gesammelten Laub werden vier im Stadtgebiet verteilte Depots angefahren. Die Reinigungsintervalle, die sich nach der Reinigungsklasse richten, bleiben im Herbst unverändert. „Wir sind jetzt vollbeschäftigt. Es ist eine körperlich anspruchsvolle Zeit für unsere Mitarbeiter“, sagt Holger Funke, Fuhrparkleiter der GSAK.

Warum das Laub manchmal länger liegen bleibt

Aus Erfahrung kann es vor allem an Straßen, die zur Reinigungsklasse sieben gehören, dazu kommen, das Laub länger liegen bleibt. „Diese Klasse ist oftmals Grund für Klagen, da die Straßen nur alle 14 Tage bedient werden können“, teilt die Stadt mit. Wenn einen Tag nach der Reinigung der nächste Herbststurm an den Bäumen rüttelt, bleiben die Blätter also für die nächsten 13 Tage liegen.

So viel Laub gibt es in Krefeld

Krefeld gehört zu den Städten mit dem größten Baumbestand. 27 000 Straßenbäume verlieren im Herbst gut 1000 Tonnen Laub. Das macht den Reinigungsaufwand für die GSAK sehr umfangreich.