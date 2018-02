Die gute Nachricht vorweg: Beim Kinderkarnevalszug in Verberg kam es weder zu Ausschreitungen noch zu anderen unrühmlichen Vorkommnissen. Die rund zwei Dutzend Polizeibeamten und den extra angeordneten Sicherheitsdienst hätte es an diesem Karnevalssamstag wohl nicht gebraucht. Doch die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren hatten keine andere Planung zugelassen. „Am Samstagmorgen haben wir dann relativ schnell gesehen, dass es wohl nicht die großen Ansammlungen von Jugendlichen werden“, sagt Ralf Mühlenberg.

Der Vorsitzende der KG Verberg kann deshalb am Vormittag nach Absprache mit den Sicherheitskräften ein Stück weit aufatmen. Weitere Rettungswagen oder gar Notärzte müssen nicht geordert werden. Der Kreisel an Haus Ritte, an dem in den Vorjahren bis zu 1500 Jugendliche durch Saufgelage, Sachbeschädigungen und Pöbeleien aufgefallen waren, ist zum Start des Zuges fast verwaist. Derweil startet der Kinderkarnevalszug und schlängelt sich gemächlich durch Verberg. Sechs Wagen und 14 Gruppen sind mit dabei. Auf dem letzten Wagen, einem wackelnden Schiff, fährt die KG Verberg mit Ralf Mühlenberg. „Es war ein klasse Zug, entlang der Zugstrecke herrschte eine tolle Stimmung.“

2800 Zuschauer sind es nach Ansicht des Veranstalters wohl in diesem Jahr gewesen und damit nicht viel weniger als in den Vorjahren. Am Straßenrand herrscht ein anderer Eindruck. „Früher standen die Menschen entlang der gesamten Zugstrecke, heute ist es ja richtig leer“, sagt als eine als bekannte Schokoladen-Kuh verkleidete Anwohnerin. Und tatsächlich, mancher Anwohner schaut fast ein wenig ratlos drein, als sich der Karnevalszug von der Heyenbaumstraße aus nähert. „Ich habe nur von dem Zug erfahren, weil vor zwei Tagen die Gitter hier aufstellt wurden“, sagt eine Verbergerin, die zusammen mit ihrem Neffen Theo (in Bauerbeiterkostüm) und dessen Freund Pepe (als Polizist) am Wegesrand steht. Hat die Geheimhaltung also auf die Zuschauerzahl gedrückt. „Ich denke nicht“, sagt Ralf Mühlenberg. „In Verberg war es schon immer so, dass die Zuschauer sich nur an den einigen großen Stellen gesammelt haben.“

50 bis 60 Karnevalisten sind es dann noch, die an Haus Ritte auf die Zugteilnehmer warten. Fieser Nieselregen hat den Großteil der Zuschauer da schon wieder vertrieben. Die Polizei ist da schon längst mit den meisten Beamten wieder abgerückt. „Es ist absolut ruhig geblieben“, sagt ein Polizeisprecher. Sowohl in Verberg als auch in Oppum hätte es keine besonderen Vorkommnisse gegeben. Ralf Mühlenberg macht das Hoffnung. Nachdem es zum zweiten Mal in Folge äußerst ruhig geblieben ist, könnten die Auflagen für den Verberger Kinderkarnevalszug zukünftig geringer ausfallen. „Dann würden wir auch wieder offensiver andere Vereine ansprechen und auf mehr Zugteilnehmer hoffen“, sagt Mühlenberg.

Termin Der nächste Kinderkarnevalszug in Verberg findet im Jahr 2020 statt. Die KG Verberger hat sich darauf geeinigt, nur noch alle zwei Jahre zu ziehen.

Terrorabwehr Zum Schutz vor Terroranschlägen waren in Verberg sowohl mehrere 40-Tonner als auch 7,5 Tonner als Straßensperren im Einsatz.