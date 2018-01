Kleine Röstereien wie Sweets & Beans in Uerdingen oder Crefelder Ltd. in Mitte boomen. Bei den Kunden mahlt der größte Teil selbst und viele brühen per Hand auf.

Krefeld. Wenn Christine Tessier Zeit hat, brüht sie sich ihren Kaffee per Hand, über einen speziellen Porzellanfilter, auf. „Ohne Papierfilter“, sagt die 39-Jährige, die vor fast genau zwei Jahren mit ihrem Bruder das „Beans & Sweets“ an der Niederstraße in Uerdingen eröffnet hat. Mit ihrer persönlichen Vorliebe für diese Art der Zubereitung ist die Kaffeerösterei-Inhaberin sich einig mit einem großen Teil ihrer Kunden. „Die meisten von ihnen trinken Filterkaffee, entweder mit der Maschine oder per Hand aufgebrüht“, erzählt Tessier über den weiter wachsenden Trend unter den Krefeldern, die bei ihr einkaufen.

Es sei darunter zwar „alles“, vom Liebhaber mit Hightech-Siebträgermaschine, Vollautomat, French press – auch Cafeterie genannt – oder Espressokocher für die Herdplatte. „Aber es gibt ein großes Comeback von Omas Porzellanfilter mit Papierfilter“, sagt Christine Tessier.

80 Prozent der Deutschen trinken mindestens einmal am Tag Kaffee

So oder so, Kaffee gehört zu den Lieblingsgetränken der Deutschen, wie die Zahlen zeigen. Im vergangenen Jahr trank jeder im Durchschnitt etwas mehr als 160 Liter. Das sind also im Schnitt 0,44 Liter pro Tag pro Person. Nach einer Studie des Deutschen Kaffeeverbandes konsumiert fast jeder Bundesbürger das Heißgetränk täglich: und zwar 80 Prozent. 60 Prozent greifen mehrmals am Tag zu einer frischen Tasse.

Dabei steigt die Zahl derjenigen, die statt auf Kaffee aus industriell gerösteten Bohnen, wie er in Discountern und Supermärkten zu finden ist, auf den aus kleinen Kaffeemanufakturen zurückgreifen. Der größte Unterschied bei den Produkten sind der Zeitfaktor und die Temperatur, mit der gearbeitet wird. Industrielle Röstverfahren brennen die Bohnen bei bis zu 800 Grad in ein bis drei Minuten fertig. Im Gegensatz dazu werden zum Beispiel bei der Wiener Röstung 18 bis 24 Minuten lang höchstens 190 Grad erzeugt.

Wildwachsende Bohnen aus Reservat waren lange vergriffen

Das ist einerseits eine Frage der Aromen, die dabei entstehen können. Aber schonend geröstet ist auch gleichzeitig magenschonend. Aber bei den privaten Kaffeeröstereien spielen auch, neben der gesicherten Herkunft, Faktoren wie die Art des Anbaus, ökologische Aspekten und faire Bezahlung der Kaffeebauern eine Rolle.

So ist es auch bei Thomas Dieker der Fall, der seit 2004 die Crefelder Ltd. an der Breite Straße betreibt und Kaffees vor allem aus Afrika, Mittel- und Südamerika anbietet. Beispiel: ein äthiopischer Wildkaffee aus biologischem Anbau und mit Fairtrade-Siegel. „Das ist ein wildwachsender Kaffee aus dem Unesco-Reservat Bonga Forest, der lange Zeit wegen großer Nachfrage nicht mehr zu bekommen war, den ich aber seit vier Jahren wieder verkaufen kann“, erzählt der 46-Jährige.