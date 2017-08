Krefeld. Ein Kabelbrand in einer Küche eines Mehrfamilienhauses sorgte am Dienstagnachmittag für einen Feuerwehreinsatz in der Grubenstraße. Nach Angaben der Feuerwehr war das Treppenhaus und eine Wohnung im Erdgeschoss beim Eintreffen der Beamten stark verraucht. Die Bewohner hatten das Haus schon vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen; Rauchmelder hatten sie gewarnt.

Eine schwangere Frau, ihr zweijähriges Kind und ein einjähriges Kind wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Der Einsatz war um 18:30 Uhr beendet. red