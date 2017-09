Jutta Weber ist Kinderärztin in Krefeld. Und hat einBuch über die Suche nach ihrem Vater auf Jamaika geschrieben. Jutta Weber liest heute um 19.30 Uhr aus „Rastavati“ in der Buchhandlung Thalia an der Hochstraße 90-92. Der Eintritt kostet neun Euro.

In „Rastavati“ geht es um drei Frauen verschiedener Generationen und einen Unbekannten. Im Sommer 1963 kommt ein Mädchen mit dunkler Haut und krausem Haar zur Welt. Mutter Helga grübelt: War es dieser Jamaikaner? Sie erinnert sich an Jazz, sehr viel Rum und einen Hotelflur, sonst nichts. Sie erfährt zwar, dass ihr Erzeuger ein karibischer Saxofonist ist, macht sich aber erst Jahrzehnte später auf die Suche. Über Umwege und mit der Hilfe ihrer eigenen Tochter kann sie den unbekannten Vater endlich ausfindig machen - eine turbulente Spurensuche beginnt.