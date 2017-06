Krefeld. Eine Woche nach dem Tod des Altbundeskanzlers Helmut Kohl hat sich die Junge Union Krefeld (JU) im Zuge ihrer jüngsten Kreisvorstandssitzung am Donnerstagabend dafür ausgesprochen, dass in Krefeld der Platz der Wiedervereinigung im Südbezirk in Dr.-Helmut-Kohl-Platz umbenannt werden soll. Der frühere Kanzler und CDU-Bundesvorsitzende brachte 1990 die Deutschen mit der Einheit wieder zusammen und war überzeugter Europäer.