Krefeld. Am Donnerstagabend wurde eine Frau von einer Gruppe angegriffen und beleidigt. Nach Angaben der Polizei war eine 23-jährige Frau um 21:35 Uhr gemeinsam mit ihrer 31-jährigen Nachbarin sowie deren beiden Kindern auf dem Spielplatz im Stadtgarten in der Nähe des Preußenrings. Zeitgleich habe sich dort eine 35-jährige Frau mit ihrem Kind und einem kleinen Hund aufgehalten.

Der freilaufende Hund habe sich einem Jungen genähert, der daraufhin "vor Angst weglief". Die 23-Jährige sprach die Halterin daraufhin an und bat sie, den Hund anzuleinen. Das ignorierte die Frau und beleidigte die Krefelderin. Stattdessen schlug sie ihr unvermittelt ins Gesicht, sodass sie stürzte. Noch während die Frau am Boden lag, habe die 35-Jährige weiter auf sie eingetreten, sie gewürgt und ihr an den Haaren gezogen.

Der Freund (51 Jahre) der Angreiferin sei hinzugekommen und habe ebenfalls auf das Opfer eingeschlagen, teilte die Polizei mit. Zwei Frauen und ein Mann haben das Geschehen beobachtet und das Opfer "in rassistischer Weise" beleidigt. Eine der Frauen habe jedoch kurz darauf eingegriffen und die beiden Angreifer von dem am Boden liegenden Opfer getrennt.

Polizei sucht Zeugen

Die 31-jährige Nachbarin kümmerte sich während des Angriffs um die Kinder und informierte die Polizei, woraufhin sich die fünf Tatverdächtigen zu Fuß entfernten.

Polizisten konnten den 51-jährigen Tatverdächtigen kurze Zeit später in der Nähe des Spielplatzes stellen. Er sei stark alkoholisiert gewesen. Die Beamten nahmen ihn mit zur Wache. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Seine 35-jährige Freundin konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Auf sie wartet nun ein Strafverfahren.

Die Polizei Krefeld sucht nach den beiden Frauen und dem Mann, die während des Angriffs neben dem Opfer standen und es beleidigten. Sie konnten von der Zeugin nicht näher beschrieben werden. Während des Angriffs sollen sich mehrere Personen auf dem Spielplatz aufgehalten haben. Sie kommen als Zeugen in Betracht und werden gebeten, sich bei der Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. red