Krefeld. Zwei junge Krefelder sind in der Nacht zu Sonntag auf dem Hülser Markt von einem Unbekannten angegriffen und geschlagen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte waren die 20 und 21-jährigen Männer mit Freunden unterwegs, als eine Gruppe junge Männer an ihnen vorbeiging, rempelte einer der Männer den 20-Jährigen an.

Nach einem kurzen Wortgefecht gingen beide Gruppen zunächst weiter. Plötzlich nach der Mann jedoch kehrt, kam wieder auf den 20-Jährigen zu und schlug ihn zu Boden, danach trat er nach dem Krefelder. Als der 21-jährige Freund zu Hilfe kommen wollte, wurde auch er von dem Mann angegriffen. Schließlich flüchtete der Täter.

Die Freundesgruppe alamierte die Rettungskräfte. Der 20-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Nach ambulanter Behandlung konnte er wieder nach Hause. Die Polizei ermittelt und hat nach eigener Aussage schon in der Tatnacht erste Hinweise auf den möglichen Täter bekommen. red