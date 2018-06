Krefeld. Am frühen Sonntagmorgen ist ein 17-Jährige in Krefeld von einem unbekannten Mann sexuell belästigt worden. Die junge Frau war mit Freunden in der Nähe des Stadtparks Uerdingen unterwegs, gegen 5 Uhr machte sie sich laut Polizei auf den Weg nach Hause.

Zwischen dem Stadtpark Restaurant und dem Tennisclub sprang plötzlich ein Mann hinter ihr aus dem Gebüsch, packte der 17-Jährigen an die Schultern und dann an die Brüste. Die Krefelderin konnte sich losreißen und lief in Richtung Parkstraße weg.

Eine Beschreibung des Täters konnte sie nicht geben. Die Polizei bittet darum, falls jemand zur fraglichen Zeit etwas in der Nähe des Stadtparks mitbekommen hat, dass er sich unter der 02151/6340 bei den Beamten meldet. red